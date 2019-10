Politoloog: selles valitsuses ei tea, kes kellele noa selga lööb

„Kui valitsusliidul õnnestub üle elada järgmised kohalikud valimised, võib neid õnnitleda, aga kahtlustan, et Eesti senine poliitiline loogika seda neile ei võimalda,“ rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saarts, kes tuletas meelde, et keskmise Eesti valitsuse eluiga on kaks aastat.

Tõnis Saarts. Foto: Andras Kralla

Saartsi sõnul koalitsioon püsib, ehkki pinged selles on suuremad kui valitsuses tavaliselt. „Ideoloogiliselt partnerid ei klapi, esineb isikutevahelist usaldamatust – ennekõike EKRE versus teised. Partnerid ei tea, kes kellele järgmisena noa selga lööb või üritab ennast kehtestada nii, nagu oleks oleksid valitsusohjad kellegi teise kui Jüri Ratase käes,“ loetles ta.