Eluasemelaenuralli on hoos hoolimata kasvavatest intressidest

Uusi eluasemelaene on viimastel kuudel väljastatud mõnevõrra enam kui esimesel poolaastal, mis annab kindlustunnet ka arendajatele ja ehitajatele. Foto: Andras Kralla

Laenamine on muutunud nii ettevõtete kui ka koduostjate jaoks kallimaks. Eluasemelaenude keskmine intressimäär on kasvanud 2,6 protsendini, kuid see ei vähenda inimeste soovi endale uut eluaset soetada, selgub Eesti Panga pressiteatest.

Majanduskasvu aeglustumine ja eluasemelaenude intressimäärade tõus ei ole majapidamiste laenunõudlust vähendanud. Seda selgitab jätkuvalt kiire palgakasv ning sellest tulenev suur kindlustunne.