Äripäeva hommikuprogramm: Lõuna-Eesti suurtormi õppetunnid

Tormituul jättis Lõuna-Eestis paljud kodud elektrita. Foto: Erik Prozes, Postimees/Scanpix

Nädalavahetusel räsis peaasjalikult Lõuna-Eestit torm, mis jättis terve Võru linna kaheksaks tunniks elektriühenduseta ja põhjustas kohalikele elanikele ja ettevõtjatele palju peavalu.

Samas jätkus ka teisipäeval tormikahjude likvideerimine ja vooluühenduste taastamine. Kas kolmapäeva hommikuks on Elektrilevi suutnud kõik katkestused lahendada ja mida õpiti suurtormist? Neile küsimustele vastab Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

Ühtlasi arutame Vabaühenduste Liidu juhi Kai Klandorfiga, miks on USA arengukoostöö agentuuri hinnangul langenud Eesti vabaühenduste avalik maine, ja analüüsime Korruptsioonivaba Eesti juhi Carina Pajuga, kuidas on muutunud korruptsiooni olemus Eestis. Saadet juhivad Allan Rajavee ja Priit Pokk.

11.00-12.00 „Triniti eetris“

Triniti eetris teemaks on Tallinnas kinnisvaraarendajatele esitatavad nõuded parkimiskohtade rajamiseks. Saates osalevad Metro Capitali partner Rain Pärn ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Ramil Pärdi ja Ain Kalme on seda meelt, et nõuetes võiks olla paindlikum ning tuleks loobuda seisukohast, et igale korterile peab kindlasti olema ka rajatud parkimiskoht. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00-13.00 „Läbilöök“

Saates on külas Eesti mahekaupade turuliidri Biomarketi üks omanik ja juht Priit Mikelsaar. Saates tuleb juttu sellest, miks ta eelmisel aastal ettevõttele strateegilise partneri ehk Margus Linnamäele kuuluva UP Investi kaasas, millega UP Invest teda ära võlus, kuidas Biomarket konkurente edestada plaanib ja mahekaupade müügi väljavaadetest laiemalt. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 „Kullafond“

Juhtimislabor "Kuidas läbi seinte minna?" Miks osa põrkub nii äris kui ka näiteks spordis tagasi esimeste takistuste peale, aga teised lähevad läbi seinte ning teevad seda aastakümneid?

Sellele küsimusele otsivad saates "Juhtimislabor" vastust Eesti tuntumaid sportlasi, ettevõtja ja koolitaja Ott Kiivikas ning coach ja sportlane Raimo Ülavere. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00-16.00 „Äripäeva TOP“

Äripäeva TOPi saade keskendub seekord Puidutööstuse TOPile. Möödunud ja selle aasta peamine märksõna on puidu hinna odavnemine. Põhjuseid selleks on olnud mitmeid: ürask, kes laialdaselt Euroopa metsi kahjustab, ning samuti Euroopas möllanud tormid, mille tagajärjel on palju puitu vaja metsadest likvideerida. Sellegipoolest on suutnud puitu edukalt kasutada TOPi esikohal olev moodulmajade tootja Astel Modular OÜ. Räägime selle tegejuhi Raul Kinksiga möödunud aastast nende ettevõttes. Saatejuht on Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.