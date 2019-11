Elisa Eesti juht kritiseerib valitsuse kurssi: see läheb tarbijale kalliks maksma

Elisa Eesti tegevjuhi Sami Seppäneni arvates on riik teinud puhtalt emotsionaalseid hinnanguid. "Huawei koduriik pole tõesti meie mõistes õigusriik ja ma olen aus - Hiinas on probleeme. Samas ei mõjuta need kuidagi Huawei tehnoloogia kvaliteeti ja selle kasutamisega seotud fakte," arvas Seppäenen. Foto: Andras Kralla