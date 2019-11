Ratas ja Pence leppisid kokku ühises lähenemises 5G-võrkude turvalisusele

Peaminister Jüri Ratas. Foto: Raul Mee

Peaminister Jüri Ratas leppis avalduses USA asepresidendi Mike Pence’iga kokku Eesti ja USA ühise lähenemise 5G ehk viienda põlvkonna mobiilsidestandardi võrkude turvalisusele.

„Kinnitame, et lähtume 5G-võrkude arendamisel ühistest põhimõtetest. Eestile on digiriigina uute tehnoloogiate usaldusväärsus esmatähtis küsimus ning USA on julgeolekuvallas meie jaoks tähtsaim liitlane,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Ameerika Ühendriikidega kokku lepitud avaldus andis tugeva signaali, et Eesti mõistab 5G-võrkude arendamisel turvalisust liitlastega sarnaselt.“