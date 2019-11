Raadio nädalahitid: Investor Toomas, puidutööstuse väljakutsed ja Anne Mere

Raadio kõige popim saade oli Investor Toomas tund, kus räägiti koolis ja tööl saadud teadmiste abil aktsiate leidmisest Foto: Raul Mee

Raadiokuulaja soovis kuulata saateid investeerimisest, toidu kallinemisest, puidusektori nippidest ja Anne Mere väljakutsetest.

Järgnevalt saab kuulata selle nädala hitte Äripäeva raadios:

1. Investor Toomase tund: investeerimisportfelli pärast muretse kogu aeg

Saates kuuleb ettekannet, mis on salvestatud raamatu „Üks samm Wall Streetist ees“ esitlusel. Juttu tuleb sellest, kuidas kasutada enda koolis ja tööl saadud teadmisi tulusate aktsiate leidmiseks. Sellest räägib üle 20aastase investeerimiskogemusega vandeadvokaat Indrek Naur.

Kuuleb näiteid nii Tallinna Vee kohtusaaga, Olympic Casino ülevõtmise kui ka Silvano Fashion Groupi aktsiate nimiväärtuse vähendamise kohta.

Samuti kuuleb, miks kahjum kasumiaruandes ja negatiivsed pealkirjad meedias ei anna ettevõtte rahanduslikust olukorrast ja tulevikust täit pilti ning teisi elulisi näiteid.

2. Lavajutud: kas Eestis on toit liiga kallis?

Saade on salvestatud Kaubanduse aastakongressil. Pakume teile kuulmiseks debatti toiduainete käibemaksu (vabastuse) teemal. Alustuseks teeb Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ülevaate olukorrast ja trendidest, selles valdkonnas Euroopas.

Seejärel Urmas Vaino juhitav debatt, milles osalevad Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi, Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liige Raul Puusepp, Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ja Rimi Eesti Food tegevdirektor Vaido Padumäe.

3. Äripäeva TOP: puidutööstus lõikab ehitusturu jahenemisest kasu

Äripäeva TOPi saade keskendub seekord Puidutööstuse TOPile. Möödunud ja käesoleva aasta peamine märksõna on puidu hinna odavnemine. Põhjuseid selleks on olnud mitmeid: ürask, kes laialdaselt Euroopa metsi kahjustab ning samuti Euroopas möllanud tormid, mille tagajärjel on palju puitu vaja metsadest likvideerida. Sellegipoolest on suutnud puitu edukalt kasutada TOPi esikohal olev moodulmajade tootja Astel Modular OÜ. Räägime selle tegejuhi Raul Kinksiga läinud aastast nende ettevõttes. Saatejuht on Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar.

4. Minu karjäär: silm peab särama, kui tööd teed

Millega üks kindlustusselts tegelikult tegeleb? See on üks paljudest küsimustest, millele seekordne „Minu karjääriˮ saade vastuse annab. Sel korral on külas If Kindlustuse Balti kahjukäsitluse üksuse juht Tiit Kolde ja Baltikumi personalidirektor Liina Kesküla.

Räägime olukorrast tööjõuturul ja heade töötajate leidmisest-hoidmisest. Oluline teema on ka juhtimiskvaliteet ja see, kui tähtis roll on tähenduslikul tööl. Samuti esitab Tiit Kolde hea näite reaalsest elust, kuidas ei ole võimalik kõiki olukordi inimestele ette kirjutada ja selgeks õpetada, vaid palju on juba inimese loomuses. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

5. Juhi Jutud - Anne Mere streigist: "Kahetsemine on mõttetu emotsioon!"

Raudne leedi Anne Mere räägib saates „Juhi jutud“, mida ta tegi enne HKScani ning kuidas ettevõttesse sattus. Raskeimaks juhi väljakutseks peab ta ise streiki Rakveres. Ta räägib saates, kas streik lahenes tema hinnangul õiglaselt ja nii nagu tema tahtis või nii nagu omanikud tahtsid. Samuti räägib Anne Mere ajast, kui HKScan maadles korruptsioonikriisiga ja Teet Soorm koos kahe kolleegiga päevapealt ettevõttest vallandati – mis tundega ta Eestisse juhiks tuli, mis ettevõttes toimus. Lisaks räägib ta sellest, kes tema juures tööd kindlasti ei saa ning mis vimkaküsimusi ta tööintervjuudel inimeste käest küsib. Saatejuht on Kaisa Gabral.