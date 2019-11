Nädala lood. Torm, skeemimeistrid ja parimad palgamaksjad

Kristian Kesner Foto: Veiko Tõkman

Sel nädalal läks Äripäeva lugejatele enim korda lugu skeemimeister Kristian Kesnerist, kes pettis ühelt ettevõtjalt välja tema elutöö. Häid ja huvitavaid lugusid jätkus aga teisigi.

Järgnevalt teeme ülevaate Äripäeva selle nädala popimatest lugudest.

Torm Lõuna-Eestis

Nädala üks läbivaid teemasid oli torm Lõuna-Eestis. Eesti Kindlustusseltside Liidu analüüsi kohaselt võib suure tormi kahjunõuete kogusumma ulatuda paari miljoni euroni. Läinud nädalavahetuse tormi täpne kahju selgub kuu aja jooksul, kui kõik nõuded on laekunud.

Valio Võru piimatööstus oli üks elektri suurtarbijatest, kes pidi pea 10 tundi kestnud tootmisseisaku tõttu hävitama 50 000 euro eest toodangut. „Tootmisest, mis katkestuse hetkel pooleli oli, sai enamus kannatada. See lõpptooteks ei sobi ja läheb hävitamisele,“ nentis Valio Eesti juht Maido Solovjov. Loe edasi siit

Elektrilevi juhatuse liige Andres Tõnissaar ütles, et läinud nädalavahetuse torm tähendab Elektrilevile hinnanguliselt 750 000 euro suurust kahju. Tormi õppetundide kohta ütles ta, et ühelt poolt sai selgeks, et inimesed ei tea, missuguseid võimalusi nad saavad kasutada, et oma muredele elektrikatkestuse korral lahendus leida.

„Kui vaatame kohalike omavalitsuste valmisolekut, siis see olukord näitas ära päris palju kitsaskohti,“ lisas Tõnissaar, kelle hinnangul peaksid omavalitsused läbi mõtlema, kuidas tegutsetakse siis, kui tuleb hakkama saada näiteks kolm päeva ilma elektrita. Loe edasi siit.

Teisalt on ettevõtjad kriitilised ka Elektrilevi suhtes. Hulgimüügifirma EPP OÜ juhi Pjotr Krjutškovi sõnul on vallavalitsuse ja Elektrilevi suhtumine olnud arusaamatu. Ettevõte oli kolm päeva ilma elektrita ning töötajad kasutasid sorteerimiseks pealampe. Loe lugu edasi siit

Skeemimeister ning maksupettur

Esmaspäevases kaaneloos kirjutasime aga Äripäeva lugejatele kindlasti tuttavast skeemimeistrist Kristian Kesnerist. End aumeheks nimetav Kesner tinistas osavalt ära hulgimüüja AS Haljase kauaaegse omaniku Movsum Mehtijevi, kui omandas sisuliselt tasuta ja lasi põhja osa Mehtijevi elutööst – Haljase joogitootjast tütarfirma Tallinna Karastusjoogid. Kesneri kontrolli all olev ettevõte maksis ära 0,49% lubatud summast. Loe kurba ja kentsakat lugu siit

Kolmapäeval kirjutasime aga sellest, kuidas maksuamet on vedanud vägikaigast ühe kütusefirmaga, sest peab ettevõtet kahtlaseks. Ettevõte ise kriitikaga nõus pole. Praeguseks on riigi üks suuremaid maksuvõlglasi likvideerimisel, aga kohtulahing jätkub. Loe edasi siit

Swedbank sai jätku

Aasta algul Rootsi televisioonis avaldatud rahapesuloo põhjal algatatud uurimine Rootsis ja Eestis liikus edasi järgmisse vaatusse. Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonid teatasid teisipäeval, et on mõlemad alustanud väärteomenetlust Swedbanki rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise uurimiseks.

See tähendab, et veebruaris alustatud finantsjärelevalvemenetluse käigus kogunes piisavalt kahtlusi, et minna edasi ja uurida, kas kommertspangale tuleb ka trahvinõue. Mõlemad finantsasutused andsid mõista, et võimalikke otsuseid saab oodata uue aasta alguses.

Väärteo eest saab määrata erinevaid trahve, kuid karistusseadustiku järgi saab juriidilisele isikule kohus või kohtuväline menetleja väärteo eest määrata rahatrahvi 100–400 000 eurot. Loe edasi siit

Samuti selgus, et prokuratuur alustas Swedbanki suhtes kriminaalmenetlust. Karistused süüdimõistvate otsuste korral oleks hoopis teisest kraadist, kui finantsinspektsioon saaks väärteomenetlusega rahapesuvastase võitluse reeglite rikkumise eest määrata. Juriidilisele isikule saab määrata rahalise karistuse vahemikus 4000–16 000 000 eurot. Loe edasi siit

Samal ajal noolivad pangad rahapesu takistamise üksustesse ametnikke. „Oleme hoomanud, et oleme pankade jaoks olnud sihitud märklauaks,“ tõdes maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid. Mis pangad asjast arvasid, loe siit

Parimad palgamaksjad said ritta

Nädala teises pooles panime 5600 ettevõtet ritta palga järgi. Eestis saavad kõige kõrgemat palka Microsoft Eesti töötajad, kelle keskmine töötasu on kuus 8297 eurot, selgub värskest Palga TOPist.

Tutvu Palga TOPiga siin