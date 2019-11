Soomest on Eestisse hakanud vaikselt käima ravimiturism

Apteek. Foto: Raul Mee

Kui alates jaanuarist on Eesti apteekidest võimalik osta Soomes väljastatud digiretseptiga ravimeid, siis statistika näitab, et soomlased on seda võimalust hakanud ka aktiivselt kasutama, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle.

Yle kirjutab, et sedasi on ravimitest saanud järjekordne toode näiteks alkoholi kõrval, mille järele Eestis käiakse ostlemas.