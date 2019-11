Raadiohommikus: olukorrast tehinguturul, rahapesu algusajad ja kaubanduspühad

Ellex Raidla partner Sven Papp. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases hommikuprogrammis on külas Ellex Raidla partner Sven Papp, kellega räägime sellest, milline on hetkeseis tehinguturul: kas majanduse jahenev seis on mõjutanud huvilisi, kas võib koita veelgi suuremaid tehinguid ja kas praegu on rohkem ostjate või müüjate turg.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler avaldas värskelt raamatu „Pestud miljonid“, kus räägib sellest, kuidas ja miks sattus Eesti rahapesuhuviliste radarile. Vestleme temaga põhjustest täpsemalt.

November on täis kõiksuguseid kauplemispühi: Hiinas tõi n-ö üksikute päev kümneid miljardeid käivet, reedel tabab USAd nende suurim kampaania ehk must reede. Eestiski toimus taas oma enda e-smaspäeva veebipoodide kampaania. Kõike seda kommenteerib Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

Käivad sahinad, et Bolt lõpetab suuremat investeerimisringi jätkuna suvisele raha kaasamisele. Selles valguses kuulame Slushil tehtud intervjuud Bolti panustanud riskikapitaliettevõtte Nordic Ninja investeerimisdirektori Claes Mikko Nielseniga.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Kaisa Gabral.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates räägitakse alustavate ettevõtjate mentordamisest. Millele tasub alustaval ettevõtjal mõelda, kui ta asub endale mentorit otsima, ning mis kasu saavad mentorid ja millele tuleks firmat käivitades kõige rohkem tähelepanu pöörata? Neil teemadel jagavad kogemusi Tehnopoli Startup Inkubaatori juht Martin Goroško ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat ja partner Ergo Blumfeldt.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Läbilöök". 25 aastat tagasi alustas Nõmmel ühe teksapoega Põldma Kaubandus, mis on tänaseks kasvanud enam kui 100 kauplusega rahvusvaheliseks ettevõtteks. Ettevõte on mitmel korral võinud Äripäeva Jaekaubanduse TOPi, selle töötajad paistavad silma kui Eesti parimad ning ettevõtte veebipood on valitud regiooni parimaks.

Kuidas aastateks kaubanduses tippu jääda ning ettevõtte 100 miljoni eurose käibega ehk tänasest ligi 2 korda suuremaks kasvatada, sellest räägib ettevõtte omanik ja juht Heinar Põldma. Juttu tuleb investeeringutest, töötajate motiveerimisest, juhtimisest ning paljudest õppetundidest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Kullafond". Kuidas mitte jääda kinni kasututesse mõtte- ja käitumismustritesse, olla oma emotsioonides ja mõtetes vaba ning osata neist ka lahti lasta, et käia oma põhiväärtuste järgi ning elada ja töötada täiel rinnal? Emotsionaalne paindlikkus tähendab, et elatakse hetkes, muutes või säilitades oma käitumist nii, et see oleks kooskõlas plaanide ja väärtustega. See ei tähenda, et eiratakse keerulisi emotsioone ja mõtteid. Neist emotsioonidest ja mõtetest tuleb hoida kinni lõdvalt, neile tuleb julgelt ja kaastundlikult otsa vaadata ning lõpuks neist eemalduda ja suuri asju korda saata. Külas on kliiniline psühholoog ja teadveloleku õpetaja Anni Kuusik ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Mare Pork. Seekordne "Juhtimislabor" lähtub 20. augustil ilmunud Susan Davidi raamatust „Emotsionaalne paindlikkus“.

Saatejuht on Signe Rummo.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Räägime, kuivõrd võib ehitusettevõtet raskemal ajal aidata korrektne juriidiline asjaajamine ning kuidas hoida selles valguses häid suhted pea- ja alltöövõtjate vahel, ning küsime ka, miks on viimasel ajal läinud pinged ehituslepingute sõlmimisel eriti teravaks. Lisaks uurime, kui tumedates toonides näevad ehitusfirmad tulevikku ning kas toimub raskemaks ajaks valmistumine. Saatekülalised on ehitusfirmade juhatuse liikmed Riho Reispass Katusefirma OÜst ning Priit Raud RAMM Ehituse OÜst, lisaks on külas advokaadibüroo KPMG Law partner, vandeadvokaat Kristina Laarmaa.

Saatejuht on Lauri Leet.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

