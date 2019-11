Skandaalse kiirlaenufirma nõue jättis Bentley aresti alla

MiniCrediti tegelikuks niiditõmbajaks ja rahapööritajaks osutunud Kristian Kesner (vasakul) koos kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdistuse saanud vandeadvokaat Viktor Särgavaga 2011. aastal Kentmanni kohtumajas võlausaldajate koosolekul. Foto: Veiko Tõkman

Hotelli- ja restoraniärimeeste Pavel Gammeri ja Hubert Hirve kriminaalasjas õnnestus süüdistuse saanud Escado Grupil kustutamise kaudu kriminaalmenetlusest pääseda, ent kohus jättis ettevõtte vara aresti. Seda puhuks, et tulevikus katta skandaalse pankrotistunud kiirlaenuäri MiniCrediti nõuded.

Hirve ja Gammeri kuritegelikku ühendusse kuulumises said süüdistuse kolm ettevõtet: Restoplus, Emerana ja Escado Grupp. Kõik need on äriregistrist kustutatud, mistõttu vabanesid firmad ka kriminaalmenetlusest. Tallinna vanalinnas Dunkri tänaval kinnisvara rentinud Escado Grupi vastu esitas aga pankrotis MiniCredit nõude, mistõttu ei õnnestunud firmal hõlpsalt kohustustest vabaneda.