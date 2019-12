Uued gaasibussid jõuavad Tallinnasse septembris

Kohe pärast gaasibusside ostuga lõpetamist kavatseb Tallinna Linnatranspordi AS alustada elektribusside ostmist. Foto: Liis Treimann

Ostuhanke vaidlustuste tõttu toppama jäänud gaasibusside saabumine Tallinna teedele sünnib tuleva aasta septembris. Esimesele sajale bussile lisaks on linnal kavas hankida neid kokku 350.

Eelmisel nädalal sai 200 gaasibussi ostmise hanke vaidlustanud Scania riigikohtust menetlusest loobumise otsuse. See tähendab, et uued bussid tarnib ikkagi hanke ka esialgselt võitnud Solaris Bus & Coach. "Täpsem uute busside tarnegraafik selgub peale lepingu sõlmimist bussitootjaga, mis loodetavasti toimub juba lähinädalatel. Esialgne plaan on esimesed uued gaasibussid sõitjaid teenindama tuua septembris 2020," ütles TLT kommunikatsioonijuht Kaarel Kutti.