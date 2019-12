Raadiohommikus: verivärskete idufirmade tähelennust

Endisest Swedbanki Eesti juhist Robert Kitist saab idufirma Salv pangandusekspert, kes tegeleb seal ka äriarendusega.. Foto: Raul Mee

Kolmapäevases hommikuprogrammis räägime endiste TransferWise’i tarkvarainseneride uuest idufirmast Salv, mille eesmärk on rahapesu tõkestamine ja millega liitub ka Swedbank Eesti endine juht Robert Kitt. Stuudiosse tuleb Salve juht Taavi Tamkivi.

Lisaks räägime teisest edukast start-up'ist – kooliõpilastele rahvusvahelisi matemaatikavõistlusi korraldava 99mathist, millel õnnestus hiljuti ka esimene ports raha kaasata. Sellest tuleb rääkima 99mathi kaasasutaja Timo Timmi.

Kuulame ka intervjuud viimasel ajal kiirelt käivet kasvatanud kinnisvaraettevõtte Metro Holding juhi Ain Kivisaarega, kes räägib sellest, kuidas kinnisvara valdkonnas edukaks saada ja edukaks jääda.

Samuti räägime uuriva ajakirjaniku Marge Väikenurmega ühest kurioossest kinnisvaratülist.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Birjo Must.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Kasvukursil". Sel aastal korjati Eesti põldudelt rekordiline viljasaak. Räägime, kuidas hindavad lõppevat aastat põllundustootjad ja kust hakkab tulema nende homne toodang, ehk juttu tuleb ka innovatsioonist ja kliimamuutustest ning nende mõjudest siinsetele põllundusettevõtetele. Saab ka teada mõned nõksud, kuidas ettevõtjad koostööle meelitada.

Saates on külas enam kui 160 põllundustootjat ühendava ühistu Kevili juht Meelis Annus ja Grant Thorntoni juhtivpartner Mati Nõmmiste. Saadet veab Rivo Sarapik.

12.00–13.00 „Autosõbrad eetris“. Aasta viimases saates võetakse luubi alla aasta auto valimised meil ja naaberriikides ning vaadatakse tagasi lõppeva aasta olulisematele tehingutele meie autoturul. Silberauto müük Soome Vehole on kindlasti kõige enam kõneainet pakkunud, kuid on olnud ka selliseid diile, millest eriti palju ei räägita, kuid mis saate osaliste jaoks on mõneti ehk olulisemadki. Stuudios on Inchcape Motorsi Soome ja Baltimaade müügijuht Siim Harkmaa ning saatejuhid Tõnu Tramm ja Hindrek Männik.

13.00–14.00 „Energiatund“. Energiaaudit on võimalus ettevõtte energiakuludest selge pilt saada ning neid kahandada. Räägimegi, kuidas auditit tellida, mis see maksab, kui kiiresti ära tasub ning mida selle tellimisest teadma peab.

Oma kogemust jagavad tööstusettevõtete Estanc haldus- ja laojuht Asso Kesaväli ning Flir System Estonia tehasejuht Meelis Bergmann ning auditeid tegeva ettevõtte DeltaE Inseneribüroo juht Marti Arak.

Saadet juhib Rivo Sarapik.

15.00–16.00 „Äripäeva TOP“. Seekordne Äripäeva edetabeleid kajastav saade vaatleb värsket Eesti Edukamate Ettevõtete edetabelit ehk TOP 100. Saates tuleb juttu sellest, miks edetabel peagi pea peale pööratakse, mis osa ettevõtteid selle etteotsa tõi ning milliseid tulemusi plaanivad saavutada järgmistel aastatel selle aasta edetabeli tipud.

TOP 100 aitavad analüüsida Luminori peaökonomist Tõnu Palm, SEB analüütik Mihkel Nestor, suurima kasumi kasvu teinud põllumeeste ühistu Kevili juht Meelis Annus, kiirelt käivet kasvatanud kinnisvaraettevõtte Metro Holding juht Ain Kivisaar ja TOPi võitnud LTH-Baasi juht Anton Maljugin.

Saadet veab Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuula Äripäeva raadiot ja vaata nädala saatekava siit.