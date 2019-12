Raadiohommikus: 5G tulevik, tark Eesti, säästunipid ning kuidas vahetada peaministrit

Seitsmendat korda toimunud arvamuskonkursi Edukas Eesti ja 10 000 eurot võitis tänavu artikliga „5G teeks Eesti 5x rikkamaks“ start-up-kiirendi Alpine House eestvedaja Kalev Kaarna. Uus konkurss on aga juba alanud. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio hommikuprogrammis on külas Superangeli idukiirendi Alpine House’i eestvedaja Kalev Kaarna, kes võitis kevadel artikliga 5Gst Eduka Eesti arvamuskonkursil 10 000 eurot.

Küsime, kuidas olla Eduka Eesti konkursil edukas ja kuhu ta võidusumma investeeris? Juttu tuleb 5G käekäigust globaalse majanduspoliitika tõmbetuultes, ülemüstifitseeritud Huaweist ning uutest iduideedest Superangeli portfellis.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori Viljar Aroga võtame teemaks PISA testide tulemused, mis paigutab Eesti õpilased maailma parimate sekka. Kuidas saavutatut hoida? Kui palju peaks õpetaja palka saama? Saaremaa Ühisgümnaasium kuulub riigieksamite tulemuste järgi Eesti paremikku, ometi korraldatakse seda ümber põhikooliks. Kuidas teha vajalikke muutusi koolivõrgus nii, et hariduse kvaliteet ei kannataks?

Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu jagab praktilist nõu, kuidas ettevõttel oleks elektrit ostes võimalik kokku hoida.

Hea Soome tundja, väikeettevõtja ja ajakirjaniku Tarmo Virkiga teeme selgeks, kuidas põhjanaabritel õnnestub vahetada peaministrit, ilma et valitsus seejuures kukuks.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–10.30 "Kaubandusest ja meelelahutusest". Viimane saade keskendub trendidele kaubanduses ja kaubanduskeskustes. Selleks oleme saatesse kutsunud külla Colliers Internationali partneri Avo Rõõmussaare ja Pro Kapitali juhatuse liikme Allan Remmelkoore.

11.00–12.00 „Luubi all". Uuriva toimetuse ajakirjanikud räägivad, kas ja miks võib juhtuda, et maffiaprotsessi kajastav ajakirjanik on lõpuks see ainus, kes kriminaalkorras karistada saab. Räägime ka sellest, miks avalikustas Äripäev enne Coop Panga aktsiate märkimise lõppu finantsinspektsiooni karmi hinnangu panga rahapesuriskile. Saadet juhib Piret Reiljan.

12.00–13.00 „Alustava ettevõtja A&O“. Sel sügisel jõudis kuulajateni populaarne saatesari teemadest, millele tasub ettevõtlikul ja ettevõtlusega alustaval inimesel mõelda.

Saade toob kuulajateni väljavõtted neljast saatest, kus tuleb juttu sellest, kuidas kitarri toel rohkem müüa ja miks soovitus rohkem müüa aitab, kuidas panna inimesed enda ettevõtte tootest rääkima enne selle valmimist, millist juhtimisstiili peaks viljelema tipptulemust sooviv juht, miks end maailma nabaks pidav juht on ohtlik ning kuidas astuda esimene samm välisturgudele müümise poole.

Saates saavad sõna müügikoolitaja Ekke Lainsalu, La Muu asutaja Rasmus Rask, IF Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde, EBSi lektor Peep Aaviksoo ja Brand Manuali strateeg Kaarel Mikkin, ettevõtte Klienditugi müügispetsialist Rene Sildvee ja MarketMe asutaja Riina Kähri.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Nimed müügitahvlil“. Oled kindlasti tundnud ärevat emotsiooni, kui jõuad kohtumisel hetkeni, kui pead kliendile hinna välja ütlema. Sa teeksid kõik, et seda olukorda kuidagi pehmendada.

Anname sulle häid ja praktilisi nõuandeid, kuidas öelda hinda välja nii, et see ei tunduks ei kliendile ega sulle endale kallis. Kuidas hinna ütlemisel kasutada hamburgeri meetodit, lisaks mõned näited heast closing'ust. Saadet juhivad Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

15.00–16.00 „Kasvupinnas“. Saade on salvestatud novembri lõpus toimunud konverentsil "Põllumajanduse Äriplaan 2020". Esimesena kõneleb aktsiaseltsi Est-Agar juhatuse liige Urmas Pau vesiviljeluse arengusuundadest aastal 2020 ehk oma kogemustest, rõõmudest ja muredest vetika- ja karbikasvanduses.

Saate teises pooles kõneleb Nopri Talu peremees Tiit Niilo tuleva aasta piimaveisekasvatuse arengusuundadest. Nopri talu avas hiljuti oktoobris uue moodsa lehmalauda ning plaane jätkamiseks jagub.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuula Äripäeva raadiot ja vaata nädala saatekava siit.