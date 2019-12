Kinnisvaraindeks lõi jälle uue rekordi

Tallinna lähiümbruse suurim elamuarendus Tiskreoja sai nurgakivi. Foto: Liis Treimann

Eesti kinnisvarahinnad on ajaloo kõrgeimad – 17 suurema linna korterite keskmine tehinguhind tõusis novembris 4% võrra ja jäi pidama rekordilisel tasemel 1607 eurot ruutmeetri eest.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et hindadest olulisem on aga tehinguaktiivsus. „Tehingute arv püsinud stabiilsena juba mitu aastat ja see on oluline indikaator, et turg toimib omas rütmis,“ lisas ta pressiteates.