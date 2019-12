Amazon soovib teha rohkem koostööd Pentagoniga

Amazoni looja Jeff Bezose sõnul ei tohi USA tehnoloogiahiiud pöörata koduriigile selga. Foto: AFP/Scanpix

Amazoni asutaja Jeff Bezose sõnul toetab tema ettevõte USA kaitseministeeriumi innovatsiooni ambitsioone. Reutersi hinnangul näitab Bezose avaldus, et USA tehnoloogiahiiud soovivad saada suuremat osa USA kaitsekulutustest.

„Me toetame kaitseministeeriumi. See riik on meile oluline,“ sõnas Bezos esinedes Californias Regani raamatukogus toimunud kaitsefoorumil. Teisalt on USA tehnoloogiafirmadel olnud viimastel aastatel probleeme koostöös USA kaitseministeeriumi ehk Pentagoniga, vahendab Reuters.