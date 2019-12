Briti leiboristide juht vabandas toetajate ees

Jeremy Corbyn. Foto: Reuters/Scanpix

Sel nädalal Suurbritannias toimunud parlamendivalimistel hävitava kaotuse osaliseks saanud leiboristide juht Jeremy Corbyn vabandas toetajate ees, vahendab BBC.

Corbyn kirjutas täna väljaannetes Sunday Times ja The Observer, et erakond on juhtunust aru saanud ning ta võtab erakonna juhina selle eest vastutuse.