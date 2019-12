Graanul Investi üks omanik: häid investeeringuid on üha raskem leida

Graanul Investi tehas Osulas Võrumaal. Foto: Liis Treimann

Omanikutulu on üha keerulisem edasi investeerida, tõdes puidugraanulite tootja Graanul Invest üks omanikke Andres Rätsepp.

Rätsepp võttis 2018. aastal konsultatsioonifirmast Sarto Holding 601 500 eurot dividendi ja on sellega Äripäeva Dividendi TOPi 100. kohal. "Majandustsükkel on suhteliselt kuumas faasis ja seega on mul keeruline leida uusi investeerimisobjekte, mille hinnatase oleks mulle vastuvõetav," märkis Rätsepp.