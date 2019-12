Hiina tegi HKScanile jõulukingituse

HKScan inesteeris sel aastal Rakvere lihatööstuse praetoodete osakonda 8 miljonit eurot. Foto: LIIS TREIMANN

Rakvere lihakombinaadi omanik HKScan sai täna Hiinast hea uudise, kui sealihapuuduses vaevlev suurriik teatas tollide alandamisest aastavahetusel.

Aafrika seakatk on Hiina sealihaturgu laastanud juba terve aasta ja sigade arv on riigis kahanenud 40 protsendi võrra ja selle hind on mõnel puhul kasvanud kuni kolmekordseks, kirjutas Kauppalehti.