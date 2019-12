Äripäeva aasta toimetaja on Anu Jõgi

Anu Jõgi Foto: Eiko Kink

Toimetaja Anu Jõgi on Äripäeva toimetuses üks nii-öelda sidus­ainetest, kes hoiab müüris kive koos.

Ta omab väga pikka ajaloolist mälu ning see on oluline just suhteliselt noorte ajakirjanikega toimetuse puhul. Anu on suurepärane lugude toimetaja, pealkirjade panija ning kõigele tipuks veel ka hea inimene. Tal on alati energiat tegutseda ning kaasa mõelda.