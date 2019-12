Poolas buumib ja rahvas hellitab end luksusega

Poola majanduskasvust võidab eriti palju joogitööstus, kuid kui varem oli poolakate lemmik õlu või viin, siis nüüd on järjest popim vein. Tavalise õlle kõrval hinnatakse rohkem käsitööõlut. Fotol on mees eelmisel aastal Varssavi õllefestivalil, kus presenteerib tavaliselt oma jooke umbes 50 tootjat. Foto: Imago Images / Scanpix

Kui Lukasz Wichlacz hakkas koos sõpradega kuus aastat tagasi veebis kohvi müüma, võis ta oma kliendid ühe käe sõrmedel üles lugeda. Nüüd on Kolobrzegi linnast alguse saanud Coffeedesk üks Poola suurematest müüjatest ja Wichlacz on saanud isegi kohviku avada.

„Esimese kuuga oli meil 17 tellimust ja ma arvan, et sellest 14 olid meie sõbrad ja sugulased. Sel kuul aga saadame välja umbes 15 000 tellimust,“ rääkis ta Financial Timesile. Coffeedesk on hea näide selle kohta, mis Poolas toimub. Firma müüb erilist ja kallist kohvi ning seda tüüpi kaup kaob Poolas lettidelt nagu soe sai.