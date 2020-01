Kindel viis, kuidas investeeringust oma idufirmasse ilma jääda

Sunly juhi Priit Lepasepa sõnul ei tasu minna investori juurde korraga mitme idufirma jaoks raha küsima. Foto: Andras Kralla

Investorid vaatavad iduinvesteeringute tegemisel eelkõige ettevõtte taga seisvat meeskonda ja selle pühendumust – nende puudumine on üks kindlamaid viise, kuidas rahasüstist ilma jääda.

Äripäeva raadio saates "Cleantech" rääkis Cleantech ForEsti tegevjuht Erki Ani, et võimalikust rahastusest rääkides otsitakse välja ideed, millele võiks rajada iduettevõtte, kuid ainuüksi ideest sageli ei piisa. Sama meelt on Sunly OÜ üks asutajatest Priit Lepasepp. „Kui minnakse erakapitali kaasama, siis hästi oluline on pühendumus,“ sõnas ta.