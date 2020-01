Keila kinnisvaraõudukasse lisandus ootamatu tegelane

Keilas unistuste kodu leidnud inimesed on mitu kuud pärast sissemakse tasumist segases olukorras, kui avastasid, et korter on küll omanikku vahetanud, aga uue omaniku real ei seisa nende nimi.

Ehitaja Thermopiloti omanik Priit Karjus (paremalt teine) leiab, et untsu läinud uusarenduses ei ole süüdi mitte tema firma, nagu arendaja väidab, vaid hoopis arendaja kahtlased tehingud. Foto: Andras Kralla/Äripäev

"Olen sattunud olukorda, mida uneski poleks osanud ette näha,“ ütles üks kannatanu.