Korruptsiooniasja tõbised süüalused lükkavad kohtuistungite algust edasi

Kui Tallinna prügiäri korruptsiooniasja istungite algus lükkus eelmisel nädalal edasi endise abilinnapea Arvo Sarapuu väimehe Margo Tomingase haiguse tõttu, siis täna jäi istung pidamata teise süüaluse Kaido Laanjärve ootamatu haigestumise pärast.

ATKO Grupi juhatuse liige Margo Tomingas kohtus. Foto: Liis Treimann

Laanjärve kaitsja vandeadvokaat Kristina Isokoski ütles, et ta sai hommikul teada, et Laanjärv haigestus ja ei saa istungile tulla. „Ta ütles, et läheb täna arsti juurde,“ täpsustas Isokoski kohtunik Aime Ivansoni sõnade peale, et kohus pole saanud ühtegi arstitõendit.