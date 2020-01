Kunagisel rahvaliitlaste põllufirmal tuleb keelatud riigiabi tagasi maksta

Ivari Padar oli Andrus Ansipi valitsuses põllumajandusminister, kui 3000 hektarit sümboolse summa eest rahvaliitlaste põllufirmale välja rentis. Foto: Veiko Tõkman

20 aasta eest ülisoodsa rendihinnaga riigilt maad saanud Tartu Agrol tuleb riigile maksta 1,2 miljonit eurot.

Põllumajandusettevõtja AS Tartu Agro on saanud Eestilt siseturuga kokkusobimatut riigiabi, kuna talle on turuhinnast madalama hinnaga rendile antud põllumajandusmaa. Eesti peab ebaseadusliku abi ASilt Tartu Agro tagasi nõudma, teatas Euroopa Komisjon.