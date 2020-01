Skeleton aitab Varssavi trammivõrku uueks luua

Skeletoni juht Taavi Madiberk Saksamaal Dresdenis asuvas tehases. Foto: LIIS TREIMANN

Superkondensaatorite tootja Skeleton allkirjastas lepingu Poola trammifirma Medcomiga. Skeletonid superkondensaatorid hakkavad Varssavi trammide pidurdusenergiat püüdma, mis peaks efektiivsust kõvasti tõstma ja linna elektrivõrku ülekoormuse eest kaitsma.

Superkondensaatorite eeliseks on Skeletoni teatel see, et nad peavad vastu tervelt miljon laadimistsüklit ja on võimelised energiat kiiresti sisse võtma, mistõttu on nad väga sobivad trammide pidurdamisest tekkivad kineetilise energia salvestamiseks.