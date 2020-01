Fermi Energia: tuumajaam on ainus võimalus Eesti kliimaeesmärkide saavutamiseks

„Usun, et viis aastat võiks diskussiooni arendada ja siis võtta vastu põhimõttelise otsuse, et liigume tuumaprogrammiga väga kindlalt edasi,“ ütles Fermi Energia üks asutajatest Henri Ormus. Foto: Andres Haabu

Tuumajaam on väga turvaline ning aitaks Eestil saavutada mitu eesmärki, kuid enne on vaja poliitilist otsust, rääkis Äripäeva hommikuprogrammis tuumajaama planeeriva Fermi Energia üks asutajatest Henri Ormus.

„Panime aasta aega tagasi pead kokku ja lõime Fermi Energia, et uurida ja arendada võimalust Eestis kasutusele võtta uue põlvkonna väike moodulreaktor." See aitaks Ormuse sõnul saavutada elektri varustuskindlust ja täita Eesti kliimaeesmärgid. Ilma tuumaenergiata ei ole see Fermi Energia hinnangul kuidagi võimalik.