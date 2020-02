Sõbrad torkisid Eesti tublima sooloettevõtja tegudele

Piret Uibu sai parima sooloettevõtja tiitli. Kihnu Külalistemaja kasvuplaanid on korralikud. Foto: Liis Treimann

Eesti tublimaks sooloettevõtjaks valitud Kihnu Külalistemaja juhatuse liige Piret Uibu teab omal nahal, mis tunne on alustada nullist.

Kihnu Külalistemaja asub ideaalses kohas, 200 meetrit merest ja 500 meetrit sadamast. See on nagu loodud turismiäriks, kuid see ei pannud Piret Uibut kohe tegutsema. Äri arenes jooksvalt ning kujunemine võttis aastaid.