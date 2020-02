Apotheka apteeker: aitäh, Margus!

Reede hiline hommik oli Apotheka Balti Jaama apteegis teenitult päikseline, kuna apteegi omaniku Margus Linnamäe otsus kindlustas apteekritele töökoha ka pärast apteegireformi jõustumist. Foto: Andras Kralla

Äri omanikeks saavad Apotheka proviisorid olid pärast Margus Linnamäe otsust anda apteegid proviisoritele pigem kidakeelsed ega soovinud äri süllekukkumist kommenteerida. Ainult Balti jaama Aptothekas töötav apteeker Tiiu tänas Linnamäed hooliva otsuse eest.

„Meie eest hoolitsetakse. Riik meist ei hooli,“ ütles proviisor. Tema hinnangul on uskumatu, et riik on laskunud tekkida olukorral, kus 1. aprillist võib töö kaotada 1500 inimest. „Meie jaoks on Margus Linnamäe otsus väga hea uudis. Aitäh, Margus,“ ütles Tiiu.