Anssi Rantanen: Eesti ettevõtjad on edukamad kui soomlased

Anssi Rantanen esineb neljapäeval Gaselli Kongressil. Foto: Nordic Business Forum

Anssi Ratanen töötas kolm aastat Google'is ja teab tänu sellele, kuidas tegutsevad maailma kiiresti kasvavad firmad. Nüüd jagab ta oma kogemust Euroopa esimeses kasvuakadeemias.

Kasvuakadeemia Growth Tribe'i Soome tegevjuht Anssi Ratanen teab ka Eesti ettevõtjaid, näiteks kasutas ta Londonis elades palju TransferWise'i teenuseid ja tooteid. "Ka sellised Eesti ettevõtted nagu Bolt ja Pipedrive on mulle tuttavad. Üks inimene, kellega olen suhelnud ja keda ma saan mainida, on Sten Tamkivi," lausus ta. Tema sõnul on Eestis väga palju edukaid firmasid. "On väga selge, et eestlased on väga head ettevõtjad. Ütleksin isegi, et edukamad kui soomlased."