Nädala lood: valusad pankrotid ja tuhast tõusmised

Läinud suvel Baltika juhatusest tagandatud Meelis Milder rääkis Gaselli Kongressil, et kriisid arendavad ettevõtteid kõige paremini. Foto: Raul Mee

Äripäeva selle nädala kuumimad lood tulid ettevõtjatelt, kes on kriisid, raskused ja vigadest õppimise enda kasuks pööranud ning üllatavate sektorite buumimisest kasu lõiganud. Üks edukas mööbliäri tüürib aga pankrotti.

“See hommik oli päris karm. Kohal olid kaamerad ja keegi ei teadnud, mis saama hakkab,” meenutas Lihatööstuse HKScan Eesti juht Anne Mere Rakvere tapamajas paari aasta eest toimunud streiki. “Plaan oli Rakvere lihatööstus seisma panna,” oletas ta Gaselli Kongressil. Kuna just tapamaja on lihatööstuse töös väga oluline lüli, oli Mere jaoks kõige olulisem tapaliin käigus hoida. See õnnestus.