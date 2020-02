Viiendik töötajatest plaanib lähiajal töökohta vahetada

Eurod Foto: Liis Treimann

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri uuringust selgub, et tervelt 82% töötajatest on valmis töökohta vahetama ja viiendik plaanib seda lähiajal teha.

Uuringus seisab, et 44% töötajatest jälgib tööpakkumisi või on aktiivselt otsimas uut töökohta, lisaks on tööpakkumistele veel avatud 38% töötajatest.