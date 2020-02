Üksiküritajad jätavad maksud maksmata ja võtavad teistelt leiba

Edukates raamatupidamisbüroodes on selline pilt ammu minevikku jäänud, kuna bürood loobuvad paberdokumentidest ja võtavad järjest kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi. Just hinnalise tehnoloogia kasutusele võtmine võib lõpuks anda eelise üksiküritajate ees. Foto: Äripäev

Raamatupidajate turul on palju üksiküritajaid, kes tihtilugu ei maksa riigile makse ja on teenuse hinna väga madalale lasknud.

Ülemiste Raamatupidamisbüroo OÜ omanik Kaire Vühner leiab, et raamatupidamisteenuse valdkond on üks suurema konkuretsiga valdkondi, sest teenust võib pakkuda igaüks, kes natukenegi raamatupidamisega on kokku puutunud. Selliseid pakkujaid on tema sõnul palju ja see on turule oma mõju avaldanud.