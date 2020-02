Taavi Aas: pikemas perspektiivis on Tallinna Sadamal aeg muuta ärimudelit

Mereäär Paljassaarest kuni Piritani võiks olla üks tervik, ütles majandusminister Taavi Aas. Foto: Liis Treimann

Tallinki ja Tallinna suured plaanid linnahalliga on majandusminister Taavi Aasa sõnul head, kuid arenduse mõju riigi suurosalusega Tallinna Sadamale on veel vara hinnata.

"Kindlasti ei juhtu suuri asju lähiaastatel ja pikemas perspektiivis on sadamal aega muuta vajadusel ärimudelit," ütles Aas ning lisas, kokkuvõttes on kõigi huvides, et mereäär Paljassaarest kuni Piritani oleks üks tervik, mis on atraktiivne nii meie inimestele kui külalistele.