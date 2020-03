Ruth Oltjer: "roheseadusi" ei tohiks kehtestada mõtlemata

Ruth Oltjer (paremal) Foto: Liis Treimann

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige Ruth Oltjer loodab, et valitsus arvestab Tööstus 2030 töögruppide ja erialaliitudega antavaid sisendeid ning nii-öelda roheseaduste kehtestamisel ei tegutsetaks mõtlemata.

Ta on seisukohal, et seal ei käidaks lihtsalt targutamas ja et sellest päriselt ka midagi edasi juhtuks. Ministri mure peaks olema, et selle töögrupi ettepanekud jõuaksid ka majanduskomisjoni lauale, leiab Oltjer, kirjutab portaal Tööstusuudised.