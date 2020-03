Ekspolitseiniku firma surus prokuratuuri nurka

Hotelli Kolm Õde eksomaniku Johhny H.W. pankrotiasjas on vaidlused tuliseks läinud. Kulutatakse kohtuuksi ja pankrotihalduri kohta esitati kuriteoteade. Foto: Veiko Tõkman

Kohus nõudis, et prokuratuur algataks kriminaalasja pankrotihaldur Veli Kraavi, kes mängib olulist rolli Tallinna vanalinnas asuva Kolme Õe hotelli pankrotiasjas, tegevuse suhtes.

Hotelli endise omaniku Johnny H.W. pankrotihaldur Veli Kraavi sattus luubi alla läinud kevadel, kui Põhja ringkonnaprokuratuur sai kaebuse ekspolitseinikult Veiko Kullalt, kelle firma Petramark on üks Johnny H.W. võlausaldaja. Kulla firma kahtlustab, et Kraavi ignoreerib, et pankrotiasja suurim, üle 1,1 miljoni euro suurune nõue on tegelikult võltsitud.