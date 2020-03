Raadiohommikus: Trumpi vastane, kukkuv intress ning renditud vabadus

Minnetonka linna valimisjaoskond Minnesota osariigis USAs. Foto: Jack Kurtz / Scanpix

Äripäeva raadio hommikuprogrammis vaatleme, millist vastukaja on üleilmselt toonud USA föderaalreservi intressilangetus, ning teeme kokkuvõtte turgude reaktsioonist.

USA presidendivalimised hakkavad jõudma otsustavasse vahefinišisse. Kes on see demokraat, kes esitab Donald Trumpile otsustava väljakutse? Tähtede seisu superteisipäeva järel kommenteerivad Toronto ülikooli professor, ajaloolane ja politoloog Andres Kasekamp ja Estonian Business Schooli professor Meelis Kitsing.

Lennukihooldaja Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots räägib tütarettevõtte MAC Aero Interiors tootmise kolimisest Inglismaalt Eestisse. Juttu tuleb nii Brexiti kui koroonaviiruse mõjust rahvusvahelisele ärile.

Rendi vabadust! Just selle loosungi all alustab sel kevadel Eestis täiesti uus ettevõtmine Bikerent, mis rendib mootorrattaid koos varustusega ja annab ette ka soovituslikud matkarajad. Ettevõtmise hinged on Ardo Kalda ja Väino Laisaar, kellelt uurime, milliseid kliente ja turge üritatakse vallutada, ning kas jagamismajandus hakkab vaikselt jõudma emotsionaalsesse kaherattaliste maailma.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Indrek Mäe.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Silmaringisaates räägime seekord koroonaviiruse potentsiaalsest mõjust maailmamajandusele. Uurime, kas majandust võiks kõigutada pigem hirm viiruse ees või viiruse enda mõju. Samuti arutleme, kes ja kuidas võib viirusepuhangust hoopis kasu saada. Saate teises pooles räägime aga olukorrast Itaalias, mis on kujunenud koroonaviiruse Euroopa epitsentriks. Saates on külas TalTechi majandusteaduskonna professor Aaro Hazak ning Itaalias elav Eesti ajakirjanik Ülle Toode. Saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 "Kullafond". Saates tuleb juttu millestki, mis on olemas kõigil, kuid mille treenimisest paljud tulu ei lõika. Näiteks maailma edukamaid investoreid Ray Dalio on öelnud, et sellel põhineb tema edu. Räägime meelest ja selle treenimise vajalikkusest ning selle kasust. Saates on külas kliiniline psühholoog ja heatahtlikkuse harjutuste õpetaja Anni Kuusik ning meeleharjutuste praktiseerija ning ettevõtja Jaan Kruusma. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Nimed müügitahvlil". Saate esimene aasta on täis saanud ja teeme möödunust kiire kokkuvõtte, mida kuulajad kasulikku on leidnud. Kellel selge eesmärk aastaks 2020 veel defineerimata, siis on viimane aeg see koos saatesarjaga paika panna. Võtame kokku ka saatega paralleelselt toimunud Ambitsiooni programmi. Neljast programmiga alustanud inimesest on alles üks, kelleks on Rain Laanemets. Rain müüb soojuspumpasid ja nendel põhinevad lahendusi. Tema müük on programmiga liitumise hetkest kasvanud 1,5 korda. Rain annab ülevaate, kuidas tal läinud on ja kellele ta programmi soovitab. Mis on olnud olulised mõistmised ja enesearengu verstapostid. Saatejuhid on Silver Rooger ja Urmas Kamdron, Dominate Sales OÜ müügitreenerid.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Finantsjuhtimissaates on fookus sellel, mida oodatakse finantsjuhilt, millised omadused ja teadmised on vajalikud edukaks finantsjuhtimiseks ning millised uued tuuled puhuvad finantsmaastikul. Saatekülalised on TalTechi ärikorralduse instituudi finantsaruannete analüüsi vanemlektor Paavo Siimann ja majandusajakirjanik Villu Zirnask, kes on finantsjuhtimise teabevara ja finantsjuhtimise infolehe peatoimetaja. Saadet juhivad Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks ja teemaveebi Finantsuudised.ee juht Bret Metsküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

