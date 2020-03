Põhja-Itaalias elav eestlane: mitte keegi siin ei uskunud olukorra tõsidust

Itaalias elav eestlane Triin Magnusson ütles, et kui alguses ei uskunud itaallased olukorra tõsidust, siis nüüd on suhtumine kardinaalselt muutunud.

Sisley. Foto: Shutterstock

„Alguses ei uskunud siin keegi olukorra tõsidust ja mina kaasa arvatud. Suhtumine oli, et ah, meedia tekitab paanikat. Tegu on ju suvalise gripiga ja inimesed ikka surevad,“ räägib Põhja-Itaalias elav Sisley moeketis visuaalkunstniku ning fotograafina leiba teeniv Triin Magnusson. Nüüd on tema sõnul suhtumine olukorda hoopis tõsisem.