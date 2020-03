Raadiohommikus: mis juhtub üritustega?

Konverents. Foto: Urmas Kamdron

Peaminister Jüri Ratas lausus kolmapäevases riigikogu infotunnis, et rohkem kui 100 osalejaga üritusi ei peaks korraldama, sõltumata sellest, kas see on rahvusvaheline või mitte. Mis mõju see avaldaks? Sellest räägib neljapäevases hommikuprogrammis üritusturundusagentuuri Jolos partner ja turundajate liidu juhatuse liige Martin Rauam.

Neljapäeval siiski üks suurüritus toimub: Ernst & Young valib 12. korda Eesti aasta ettevõtjat. Kui eelmine aasta võitis tiitli ASi Ecometal juht Tõnis Kaasik, siis kes võiks võita sel aastal? Kandidaatidest räägime EY Partneri Ranno Tingasega.

Kalatööstusettevõte PRFoods võlakirjaemissioon sai teisipäeval jätku ning lisaks mitteavalikul pakkumisel kaasatud 9 miljonile eurole kavatsetakse küsida jaeinvestoritelt ligi 2 miljonit eurot. Mis eesmärgil, räägib PRFoodsi juht Indrek Kasela.

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Allik ja Priit Pokk.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–10.30 "Mobiilne juhtimine". Mobiilne ehk interim-juhtimine tähendab teenust, kus väljastpoolt organisatsiooni palgatakse juht, kes viib ellu kokkulepitud tegevused ja muutused ning lahkub siis.

Millal on selline lahendus vajalik ning mida õpetab seda teenust kasutanud ja pakkunud tippjuhile, sellest räägivad saates 20aastase tippjuhi kogemusega SOL Baltics juht Rinel Pius ja Velström Vallner Tohver kaasasutaja ja interim-juht Eela Velström. Saatejuht on Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Saates arutlevad justiitsminister Raivo Aeg ja Lextali vandeadvokaat Kristi Rande, kas toimingupiirangute rikkumise eest kriminaalkorras karistamine peaks lõppema – kas korruptsioonioht kasvaks või mitte? Saatejuht on Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Kuidas pankrotipesast oma raha kätte saada? Stuudios on advokaadibüroo Eversheds, Sutherland, Ots & Co vandeadvokaat ja partner Tarmo Repp ning saatejuht Hando Sinisalu. Räägime pankrotist, saneerimisest ja ettevõtte likvideerimisest.

Saates kuuleb: kuidas võlausaldaja saab ennast kaitsta võlgniku pankroti puhul? Kuidas saavutada seda, et võlausaldaja nõue rahudatakse esimeste seas? Millised on võlausaldaja võimalused oma võlg kätte saada välisriigi ettevõttest? Kas immateriaalsel varal on pankrotipesas mingit sisulist väärtust?

13.00–14.00 "Terviseuudised". Lapsed pole vanemate lahutuses süüdi. Kuid just nii lapsed end sageli tunnevad, kui vanemad neile toimuvat piisavalt ei selgita. OÜ Perekonsultatsioonid psühholoogi ja pereterapeudi Kadri Järv-Mändoja sõnul vajavad lapsed, et vanemad räägiks neile toimuva kohta võimalikult kohe, et õhku ei jääks nii-öelda lõpetamata teemasid.

Näiteks võib laps, kelle vanemad lahutavad või kel on kodus muid valusaid olukordi, pinge maandamiseks hakata halvasti käituma ja keelduma näiteks kooli minemast. Lapsed vajavad aktsepteerivat tähelepanu, tõelist kontakti, koostegemisi ja -olemisi oma vanematega.

Kadri Järv-Mändoja pidas tervisesaates taasesitatava ettekande "Laps ja lahutus" 20. veebruaril Meditsiiniuudiste korraldatud vaimse tervise konverentsil.

15.00–16.00 "Tehnoloogiakompass". GDPRi jõustumisest on möödas pea kaks aastat. Mis jälje on see jätnud küberturvalisusele, teadusele ja andmeärile? Sellest räägivad saates küberspetsialist, endine riigi infosüsteemide ameti peadirektor Jaan Priisalu ning Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna. Saadet juhib Priit Pokk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.