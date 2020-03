Eesti võtab miljardi eest laenu

Ärge reisige Saaremaale, kui vähegi saate, hoiatas sotsiaalminister Tanel Kiik. Täiskarantiini värske puhanguga saart siiski ei panda. Foto: Andras Kralla

Koroonaviiruse tõrjumine, majanduse turgutamine, inimeste saamata jäänud palkade hüvitamiseks kulub lähema kahe aasta jooksul 1,5–2 miljardit eurot ning riik kavatseb vähemalt miljardi laenata.

Eestil on rahandusminister Martin Helme sõnul 1,3 miljardi euro jagu likviidseid vahendeid, selleks et lähiaastate vajadusega toime tulla, laenatakse miljard juurde. "Laeneme kiiresti turult juurde, igaks juhuks, et kui maailmas peaks minema halvemaks ja tuleb pangandussektoris šokk, et siis ei peaks hakkama laenama raha, mis on juba kallim."