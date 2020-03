Palgakärped ja koondamised: homme saab pilt selgemaks

Alexela Grupi juhatuse esimees Heiti Hääl märkis, et tänast Alexela juhtide koosolekut ei saa tagantjärele nimetada kriisikoosolekuks, hoolimata sellest, et kütuse jaemüüjat painab peale viiruspuhangu eriolukorra ka naftahindade järsk langus. Foto: Andres Haabu

Tööandjad ootavad pikisilmi homme kell 9 algavat töötukassa nõukogu koosolekut, kus peaks selguma abinõud, mis määravad koroonaviirusest pihta saanud majandusharude edasised otsused: kas ja kui palju on vaja töötajate palku kärpida ja koondada.

Töötukassat pole veel teavitatud massilistest koondamistest, kuid on saabunud palju küsimusi koondamisvõimaluste kohta. „Täna hommikul tuli üks kaubavedudega tegeleva ettevõte teade, 14 inimest koondatakse. Infot on uurinud väiksemad turismifirmad, avaldusi pole nad hetkeseisuga teinud,“ ütles töötukassa kõneisik Lauri Kool. „Väga palju on juba uuritud, kuidas võiks uus toetus toimida,“ lisas ta.