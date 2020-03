Ehitajad objektidel tööd peatama ei torma

Astlanda juhatuse liige Kaupo Kolsar tõdes, et ettevõtte töö on viidud kaugvormi üle, kuid ühtegi käimasoleva ehitusobjekti sulgemist nad ei plaani. Foto: Raul Mee

Kuigi ehitusettevõtjad tõdevad, et koroonaviiruse puhang ja sellega kaasnev majandusruumi vappumine on ka neid ärevaks teinud, ei torma ehitajad tööobjekte sulgema.

„Praegu on väga raske hinnata viirusepuhangu mõju ehitusele, kuna pole teada, kui palju inimesi on selles sektoris haigestunud,“ tõdes ehitusfirma Astlanda juhatuse liige Kaupo Kolsar. Ta tuletas meelde, et võrreldes riskipiirkondadega on nakatunute arv Eestis endiselt väike, mistõttu on Kolsari hinnangul tõsine oht, et ülereageerimise tõttu võib koroonaviirus minna ettevõtjatele veelgi kallimaks maksma.