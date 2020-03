Magnetic MRO juht: kui viirus peaks tootmisse jõudma, on asi karm

Risto Mäeots. Foto: Liis Treimann

Kui tootmisesse peaks viirus jõudma ja tootmine seisma jääb, on see ikka väga karm, tunnistas Magnetic MRO juht Risto Mäeots.

“Lühiajaliselt naljaga pooleks on see hea, et töötajad reisivad vähem ja reisikulud lähevad eelarvest maha. Lennukihoolduses on mõju vinnaga. Lennukid lendavad natuke vähem, mõned lennuliinid on üldse ära jäetud, mis tähendab nüüd seda, et umbes nelja või viie kuu pärast ehk ajal, mil planeerisime, ei tule need lennukid hooldusesse,” kirjeldas Mäeots viiruse mõju Äripäeva portaalile Tööstusuudised.