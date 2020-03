Metallitööstur tahaks riigilt pigem tellimusi kui abiraha

Omavalitsustel on seoses kriisiga tekkinud palju lisakohustusi, millega seotud kulude katmiseks jäetakse ära või lükatakse edasi planeeritud tööd, mis aitaks praegu majandust turgutada, ütleb metallitööstuse Adrem Pärnu juht Ivar Kaldasaun.

Adrem Pärnu juhi Ivar Kaldasauna sõnul võiks riik aasta teise poolde planeeritud töid ettepoole tuua. Foto: erakogu

Metalltooteid valmistava Adrem Pärnu ASi toodangust 90% läheb Skandinaavia turule. Ettevõtte juhi Ivar Kaldasauna sõnul on Skandinaaviast tulevate tellimuste maht hakanud vähenema ja see trend teeb murelikuks. "Tellimuste vähenemine pärsib kindlustunnet ja kui me ei suuda leida alternatiivseid tellimusi koduturult, siis ei pruugi meil aprillis enam olla võimalik kõigile töötajatele tööd pakkuda," ütles Kaldasaun.