Anu Hellenurme: Peaministri tähtsaim ülesanne peale kriisi on Eesti toidujulgeoleku taastamine

Praeguse olukorra üks kõige olulisem õppetund on, et Eesti julgeolek ei tohi põhineda võõral toidul, sest kriisi ajal kahjuks paljud kokkulepped maailmas ei loe. Kui meil õnnestub koroonaviirus seljatada, siis toidujulgeoleku taastamine on Eestis tähtsuselt järgmine ülesanne, kirjutab Anu Ait OÜ juht Anu Hellenurme.

Anu Ait OÜ asutaja, EPKK nõukogu aseesinaine, Lihatoimkonna juht Anu Hellenurme. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Peaministri rahulik toon ning kaupmeeste ja toidutööstuste kiire reageerimine poodide varustamisel viis läinud nädalal ostutempo kiirelt alla. Toiduvarud on piisavad, on veendunult kinnitanud nii valitsus, tootjad kui kaupmehed. Ent paraku – tegelikult sõltume mitmes olulises kaubagrupis võõrast armust. Paljude kala- ja lihatööstuste võimekus tarnida sõltub imporditud tooraine kättesaadavusest. Ning suur osa Eesti toiduvarudest kuulub kaubanduskettidele, mille peakontorid asuvad teistes riikides: kui kuskil nii otsustatakse, katkeb kauba juurdevedu päevapealt.