Viimsi prügiveo vaidlus saadeti tagasi ringkonnakohtusse

Viimsi valla jäätmeveo hanke tulemuse vaidlustanud AS Eesti Keskkonnateenused sai riigikohtust väikese võidu, kui vaidlus saadeti ringkonnakohtusse tagasi suunisega, et tuleb sisuliselt välja selgitada, kas edukaks pakkujaks välja valitud Tallinna linnale kuuluval ASil Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) on saastetasu maksmise kohustus või mitte.

Eesti Keskkonnateenuste juhatuse liige Argo Luude. Foto: LIIS TREIMANN

„Kahjuks oli riigikohus alles esimene, kes asja sisuliselt vaatas. Teistes kohtuastmetes oli pigem näha soov, et tuleb kiiresti otsustada ja otsustada hankija kasuks, nagu vaieldamatult enamik otsuseid tuleb,“ sõnas Eesti Keskkonnateenuste juhatuse liige Argo Luude.