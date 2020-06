Raadiohommikus: kas eurosed toad on hotellinduse uus reaalsus?

Ibis Tallin Centeri hotelli tegevjuht Madis Laid. Foto: Andras Kralla

Euroopa Ibise hotellide Tallinna haru teatas, et tube hakatakse müüma üks euro öö eest. Kas see on koroonakriisijärgne uus reaalsus? Mil määral on tegemist reklaamitrikiga? Neile küsimustele vastab Ibis Tallinna tegevjuht Madis Laid.

Samuti räägime Eesti piimandusest, mis on ka viimastel heitlikel kuudel suutnud säilitada tavapärase tootmismahu. Kuidas 24/7 töötav põllumajandusharu mahu säilitamisega hakkama sai ja kui raske saab see olema 2020. aasta teisel poolel? Aru annab Farmi ja Tere piimatööstuse juht Ülo Kivine.

Lisaks hotellindusele ja piimandusele on Äripäeva raadio hommikuprogrammis võimalik kuulata ärikinnisvarale pühendatud saatetundi, sest külas on nii ärikinnisvaraturule uuendusi toov iduettevõtte Moderan asutaja Kristi Hakkaja kui ka Rocca al Mare ning Kristiine kaubanduskeskuse värske juht Kristjan Maaroos, kellelt küsime, kas 4 miljoni euro suurune EASi renditoetus päästab kaupmehi.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saates on külas Strongpoint Eesti juht Priit Peterson, kellega räägime kaubandustehnoloogiast. Juttu tuleb iseteeninduskassadest, elektroonilistest hinnasiltidest, pakiautomaatidest jms. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Koroonakriisi algul võis pealkirjadest lugeda selle kohta, kuidas kvartaliaruanded tulevad punased ning investori jaoks valulikud. Esimesed numbrid teise kvartali kohta on saabunud ning nii uurime, milliseid järeldusi, aga ka ootusi võib nende põhjal börsiettevõtete käimasolevale majandusaastale seada. Kas börsidele valgunud hirm ning paanika olid ülepaisutatud või saab ka täna öelda, et oht pole kusagile kadunud? Sellele otsime vastuseid koos Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juhi Marek Randma ning LHV vanemanalüütiku Sander Daniliga.

Proovime aru saada, kas turgudel toimunud 30protsendilise taastumise puhul on tegemist surnud kassi põrkega või on majandusse paisatud helikopteriraha tõttu oodata inflatsioonilist kriisi, mis tähendaks, et aktsiate uus tõusulaine on alles alguses.

Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 „Kõik ärikinnisvarast“. ASi Floorin juhatuse esimees Arvi Mägin ning ettevõtte müügi- ja turundusjuht Urmas Iher rõhutavad saates interjööri olulisust ruumi funktsioonide edukaks täitmiseks ning avaldavad rahulolu – Eestis on olemas korralik sisearhitektide koolitamise traditsioon ning tulemused on suurepärased.

Saate käigus tutvustavad külalised mitmesuguseid põrandakattematerjale ja nende omadusi ning saame teada, milline materjal on tegemas võidukäiku. Samuti tuleb jutuks, miks ei ole hea Eestis levinud praktika, kus põrandakattematerjalid paigaldatakse sageli märjale betoonile. Lisaks selgitavad Arvi Mägin ja Urmas Iher, mis on tõstetavate põrandate plussid ning miks on neid Eestis seni vähe rajatud.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 „Eetris on turundusuudised“. Saates tehakse kokkuvõte TV3 Grupi juhi Signe Suure ja Õhtuleht Kirjastuse juhi Erik Heinsaarega kriisiaegse meediatarbimise eripäradest. See, et meediat tarbitakse rohkem, on ilmselge, kuid milliseid kanaleid ja kuidas tarbiti, seda kuulete saatest, mida juhib Uku Nurk.

15.00–16.00 „Imeline teadus“. Saates on kaks intervjuud. Esmalt räägime TÜ Tartu observatooriumi vanemteaduri Mihkel Pajusaluga tema osalusel läbi viidud maavälise elu võimalikkuse uuringust, mis ületas maailmas uudisekünnise õige mitmel puhul. Teises intervjuus on vestluskaaslaseks Mustamäe gümnaasiumis 11. klassi lõpetav Henri Pihelgas, kes leiutas innovatiivse viisi veekogudest õlireostuse kogumiseks – turbaga täidetud matid.

