Standardi juht: valitsejad suhtuvad eksporti diletantlikult

Siiani kestnud kriis on näidanud, kui pealiskaudselt ja diletantlikult suhtuvad meie valitsejad just eksporti, aga me saame ju rikkamaks ainult riiki sissetuleva raha arvel, ütles Standardi juht Priit Tamm Tööstusuudiste korraldatud mööblitootjate küsitluses.

Mööblitootja Standard juht Priit Tamm. Foto: Andras Kralla / Äripaev

"Meie jaoks on ka kõige rohkem pihta saanud Eesti turg. Koduturu müügist ligi 40 protsenti on haihtunud. Kümnenditagune kriis õpetas meile ekspordi olulisust. Tänases kriisis aitab lai turgude võrgustik ja globaalsete klientide olemasolu," rääkis Priit Tamm intervjuus.