Tarmeko omanik: lähema aasta väljavaade on kehv või väga kehv

Taastumine võtab vähemalt kaks aasta aega ka siis, kui viirusele suudetakse piir panna, hoiatab mööblitööstuse Tarmeko omanik Jaak Nigul.

Jaak Nigul Foto: Andras Kralla

Jaak Nigul ütles Tööstusuudiste mööblitootjate küsitlusele vastates, et Tarmeko on langetanud palkasid ja pisut ka koondanud. "Tellimuste maht on oluliselt kukkunud," tunnistas Nigul.