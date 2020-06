Investoriteliit vedas investoreid taas ninapidi

Investoriteliidu asutaja Swen Uusjärv ütles, et Meravita investeeringutelt makstavad intressid on ajutiselt külmutatud. Foto: Andras Kralla

Meravitasse investeerinud investorid said mõni aeg tagasi pakkumise oma investeeringut suurendada. Vahetult pärast investeerimist said investorid teate, et intressimaksed peatatakse.

Pealtnäha oli kõik hästi. Investoriteliit, mille ülesanne on kutsuda inimesi investeerima erinevatesse ettevõtetesse, tegutseb endiselt Maakri kvartalis, investoritele tehti veel mõne aja eest aktiivselt kõnesid ning müügiinimesed rääkisid, kui hästi Meravital (Medical Pharmacy Group) koroona ajal läheb: inimesed olla oma tervise suhtes tähelepanelikumad ja see kajastub ka vitamiinimüügis.