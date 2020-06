Raadiohommikus: investeerimisbuum Eestis ja ajaloolise võlakirjaprogrammi tagamaad

Rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio esmaspäevane hommikuprogramm räägib väga headest värsketest makronumbritest Euroopast ja USAst, eestimaalasi vallanud investeerimiskirest ja Eesti äsjase võlakirjakirjaprojekti tagamaadest.

Stuudios on intervjuud Swedbanki investeeringute strateegi Tarmo Tanilase ning rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri Märten Rossiga. Äripäeva poolelt veavad raadiohommikut Priit Pokk ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Vahur Torim ja Miko Siilivask Schneider Electricu Eesti esindusest räägivad saates süsteemist nimega Power Monitoring Expert, mis aitab ettevõttel energiakulusid kokku hoida. Süsteemi tasuvusaeg on sageli alla ühe aasta.

Power Monitoringu abil on ettevõtted avastanud, et nende büroohoones töötavad küte ja jahutus ühel ajal, on avastatud veetoru lekkeid ja leitud energia kokkuhoiu võimalusi ootamatutest kohtadest.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Keskerakonna kahtlane raha, mäss USAs, jokk-skeem päikeseenergia turul ja Äripäeva osaluseksperiment kinnisvaraturul – nädala kuumimate teemade üle arutavad stuudios Äripäeva ajakirjanikud Rivo Sarapik, Neeme Korv ja Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 „Äritehnoloogia saade“. Saate teema on äri muutmine koroonakriisi mõjul: klienditeenindus kolib veebi, e-kaubandus õitseb, teenindusettevõtete füüsilisi esindusi suletakse või piiratakse.

Arutlevad Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann ning ärikliendi müügi- ja teenindusvaldkonna juht Indrek Ild. Saatejuht on Indrek Kald.

15.00–16.00 „Lavajutud“. Saade on salvestatud mai alguses Ülemiste City veebiseminaril, mille pealkiri oli „Talendid, milline on uus normaalsus?“. Seminaril arutleti selle üle, mida väärtustavad Eesti töötajad ning kuidas talente meelitada.

Vestluses osalesid Margus Nõlvak (Mainor Ülemiste), Kristjan Lepik (Topia Estonia), Külli Lilleorg (Fontes), Kadi Pärnits (Mainor), Külli Lilleorg (Fontes), Kadi Tamkõrv (Nortal) ja Kärt Kinnas (Eesti personalijuhtimise ühing).

